Эксперт ПИУ РАНХиГС о налоговом регулировании цифровых валют и цифровых прав

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Госдума в первом чтении одобрила проект закона, направленный на синхронизацию положений Налогового кодекса с законопроектом, которым устанавливается комплексное регулирование организации и обращения цифровых валют и цифровых прав в России. Цель — создание понятных и комфортных условий для добросовестных инвестиций.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, заведующий кафедрой финансов, кредита и налогообложения, доцент Александра Рындина отмечает:

«В течение длительного периода времени P2P-площадки (peer-to-peer) выступали в качестве доминирующего инфраструктурного канала обращения цифровых валют для частных инвесторов. Данный сегмент рынка де-факто функционировал в условиях регуляторного вакуума, оставаясь вне периметра государственного надзора, банковского комплаенса и налогового администрирования. Феномен массового распространения P2P-операций был обусловлен не только стремлением пользователей к анонимизации транзакций, но и отсутствием альтернативных институциональных инструментов, обеспечивающих сопоставимый уровень удобства и доступности при проведении обменных операций. Пользовательский спрос в данном случае был продиктован функциональной эффективностью инфраструктуры, а не исключительно девиантными мотивами.

Вместе с тем, с позиций государственного управления существование неконтролируемой финансовой среды подобного масштаба неизбежно квалифицируется как источник системных рисков. С точки зрения макроэкономической стабильности и обеспечения фискального суверенитета наличие значимых денежных потоков, не подлежащих автоматизированному мониторингу, верификации и налогообложению, противоречит установкам государственного контроля над трансграничными и внутренними финансовыми операциями. В текущих экономических условиях фискальная составляющая приобретает статус решающего фактора: для государства приоритетной задачей становится интеграция данных сегментов в легальное поле, что позволяет перейти от политики невмешательства к инструментам эффективного налогового администрирования и ограничения операций, классифицируемых как высокорискованные.

Российский рынок цифровых активов находится в стадии структурной трансформации, демонстрируя устойчивые темпы институционального роста. Согласно статистическим данным Банка России, по итогам 2025 года совокупный объем эмиссии цифровых финансовых активов (ЦФА) достиг отметки в 1,65 трлн рублей, что эквивалентно 2,8-кратному приросту по сравнению с показателями предыдущего отчетного периода. Параллельно с динамикой выпуска финансовых инструментов наблюдается качественное изменение в сфере инфраструктурного обеспечения отрасли: количество субъектов, осуществляющих легальную деятельность по майнингу цифровых валют и зафиксированных в реестрах Федеральной налоговой службы, превысило 5 500 единиц. Данные показатели свидетельствуют о переходе сектора от стадии формирования к этапу активной легализации и интеграции в национальную финансовую систему.

Принятие Государственной Думой в первом чтении законопроекта, направленного на налоговую регламентацию оборота цифровых валют и цифровых прав, знаменует собой переход российской правовой системы к этапу институционализации данного сегмента финансового рынка. Процесс легализации, долгое время находившийся в стадии фрагментарного регулирования, приобретает системный характер, что является необходимым условием для преодоления «серых» практик и привлечения институционального капитала. Преимущества предлагаемых законодательных новелл заключаются, прежде всего, в формировании предсказуемой фискальной среды: освобождение инфраструктурных элементов, таких как цифровые депозитарии и обменные площадки, от налога на добавленную стоимость способствует повышению маржинальности бизнеса, снижению транзакционных издержек для конечных пользователей и, как следствие, усилению конкурентоспособности национальной юрисдикции на фоне глобальных рынков. Кроме того, формализация порядка учета доходов и расходов по операциям с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и криптовалютами позволяет минимизировать регуляторные риски, предоставляя участникам рынка правовые гарантии и инструменты судебной защиты, что объективно коррелирует с ростом инвестиционного доверия.

Тем не менее, реализация данного законопроекта сопряжена с комплексом рисков, обусловленных сложностью администрирования цифровых активов. Фундаментальный вызов заключается в определении методологии оценки себестоимости активов при высокой волатильности цен и сложности учета операций в децентрализованных протоколах (включая стейкинг, фарминг и кросс-чейн транзакции). Существует опасность, что недостаточная детализация процедур налогового контроля приведет к избыточному бюрократическому обременению бизнеса, что может дестимулировать инновационную активность. Таким образом, несмотря на очевидную прогрессивность инициативы, направленной на «обеление» экономики и установление прозрачных правил транзакций, эффективность правоприменения будет напрямую зависеть от качества разработки механизмов технического сопровождения налогового администрирования. В конечном счете, достижение баланса между фискальной фиксацией и гибкостью рыночных инструментов определит перспективу трансформации цифровых активов в полноправный финансовый инструментарий, интегрированный в государственную экономическую систему».

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