В Саратове нашли находившегося в международном розыске 31-летнего преступника

В Саратовской области за 10 дней выявили более 800 нарушений миграционного законодательства.

С начала июня прошел первый этап операции «Нелегал-2026». Полиция проверила стройки, рынки, кафе и заводы, а также места проживания и работы мигрантов.

В ходе рейдов сотрудники проверили 1222 иностранных гражданина и 305 работодателей, нанимающих их, а также 1720 жилых помещений и 1012 автомобилей. Было выявлено 812 нарушений: 612 — за несоблюдение правил пребывания и 162 — за незаконную трудовую деятельность.

По итогам проверок выписаны штрафы на сумму более 3 миллионов рублей, из которых уже взыскано свыше 1,7 миллиона. Принято решение о выдворении 189 человек: 25 находятся в Центре временного содержания в Энгельсе, 164 должны покинуть страну самостоятельно. За время операции страну уже покинули 173 человека, троих депортировали принудительно, а въезд в Россию запретили еще 156 иностранцам.

Полиция также установила местонахождение 31-летнего мужчины из ближнего зарубежья, находившегося в международном розыске. Выявлены нарушения со стороны работодателей: в Энгельсе подрядчик привлек двух нелегалов, а в Октябрьском районе при реконструкции здания нашли 43 рабочих, у 34 из которых не было патента. По всем фактам возбуждены административные дела.

Ольга Сергеева