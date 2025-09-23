Эксперт ПИУ РАНХиГС о перспективах развития фармацевтической отрасли в Саратовской области

Российская фармацевтическая отрасль активно развивается. Так, в стране открылось порядка 80 производственных фармплощадок и участков, объем производства вырос в шесть раз. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на пленарном заседании в рамках Х всероссийской GMP-конференции с международным участием.

О перспективах развития фармацевтической отрасли в Саратовской области рассказала доцент кафедры экономики и таможенного дела Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат экономических наук Светлана Заигралова.

«В современных условиях развитие фармацевтической отрасли становится приоритетной задачей для государства как на федеральном, так и на региональном уровне. Ускорить развитие фармацевтической промышленности была призвана стратегия «Фарма-2020» (государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности»), которая была реализована в Саратовской области. Это направление было одним из ключевых направлений промышленной политики области, и стратегия утверждена на федеральном уровне.

Основная цель «Фармы-2020» — развитие фармакологической сферы, насыщение рынка отечественными препаратами и медицинскими изделиями, постепенное снижение зависимости от импорта. Ключевые задачи данной стратегии: стимулирование разработки и производства инновационных лекарственных средств, модернизация существующих производственных мощностей с учётом новых требований автоматизации и цифровизации, а также внедрения правил надлежащей производственной практики (GMP), локализация передовых разработок зарубежных фармацевтических компаний на российских площадках. Инвестиции направлялись на организацию производства фармацевтических субстанций, в том числе не производимых на территории России.

Для реализации стратегии в Саратовской области использовались: поддержка предприятий фармацевтической отрасли — например, АО «Биоамид» и ЗАО «Нита-фарм», стимулирование экспорта — например, возврат до 10% стоимости экспортируемой продукции, грантовая поддержка организаций, проводящих доклинические и клинические испытания препаратов, создание научно-исследовательской инфраструктуры отрасли, обеспечивающей развитие связей между фармацевтическим и смежными производствами, а также подготовку высококвалифицированных кадров.

По итогам 2020 года доля лекарственных средств, произведённых на территории России, от суммарного объёма потребления в денежном выражении увеличилась с 24,3% в 2009 году до 34,9% в 2020 году. Объём производства лекарственных средств в стоимостном выражении вырос с 96 млрд рублей в 2009 году до 485,75 млрд рублей по итогам 2020 года. Вырос объём экспорта лекарственных препаратов: по итогам 2020 года он превысил 1 млрд долларов США, российскими производителями осуществляется экспорт лекарственных средств в более чем 135 стран.

Особого внимания заслуживает вопрос внедрения Правил надлежащей производственной практики (GMP)на предприятиях фармацевтической промышленности Саратовской области. Цель GMP — гарантировать, что продукция производится и контролируется в соответствии со стандартами качества, соответствующими её назначению, и минимизировать риски, которые нельзя устранить путём тестирования конечной продукции. Стандарт GMP (Good Manufacturing Practice) регламентирует требования к производственным процессам в конкретных сферах: производстве лекарственных средств, медицинских устройств, изделий диагностического назначения и других. Реализация GMP включает нормативную базу, требования к организации процессов, документации, персоналу и контролю качества, а также процедуру сертификации предприятия на соответствие требованиям стандарта.

Преимуществами внедрения правил GMP являются: повышение качества и безопасности продукции, снижение затрат, формирование позитивного имиджа, соответствие законодательству, оптимизация бизнес-процессов и эффективное управление ресурсами, конкурентоспособность в торгах и выборе поставщиков. Соответствие стандарту GMP — важный фактор при принятии решений в тендерных торгах и процедурах выбора поставщиков.

Активное использование мер поддержки со стороны государства позволило обеспечить в 2024 году Саратовской области рост производства лекарств на 32,2% по сравнению с 2023 годом (в 2023 году рост составил 27, 1%). За 7 месяцев 2025 года наиболее высокие темпы наблюдаются в производстве лекарственных средств и материалов — 137,5%. В 2024 году лидером среди компаний, производящих лекарственные средства и материалы для медицинских целей и ветеринарии в Саратовской области, было ООО «НИТА-Фарм». Выручка предприятия составила 5,9 млрд рублей, увеличившись на 35%, чистая прибыль — 1,2 млрд рублей.

В целом можно сделать вывод о том, что меры поддержки, принятые на федеральном уровне, работают эффективно и на уровне региона, но в условиях динамичного и устойчивого роста экономики эти меры требуют постоянной доработки и совершенствования», — считает эксперт ПИУ РАНХиГС.