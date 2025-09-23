Саратовские артисты выступили на всероссийском фестивале «Салют Победы» в Туле

Коллективы из Саратовской области приняли участие в гала-концерте лауреатов Всероссийского фестиваля «Салют Победы», посвященного 80-летию Победы. Мероприятие состоялось 20 сентября в городском концертном зале города-героя Тулы.

Саратовский регион представили ансамбль народного танца «Варенька», ансамбль народного танца «Потешки», артист цирка «Арт-Алле» Михаил Байрамов, ансамбль саратовских гармоник «Озорные колокольчики» и сводный ансамбль Центра народного творчества «Дружба».

В концерте под названием «Это нужно не мертвым, это нужно живым» участвовали более 250 артистов из 13 регионов страны. Фестиваль стал итогом трехлетнего творческого цикла, начавшегося в 2023 году. Все лауреаты получат именные дипломы.