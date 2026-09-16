Развитие культуры является фундаментальным приоритетом для формирования сплоченного общества и сохранения уникального наследия. В России активно реализуются комплексные меры, направленные на поддержку культурных инициатив, стимулирование создания новых проектов в различных сферах искусства и повышение их доступности. Особое внимание уделяется модернизации и строительству современной инфраструктуры объектов культуры.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доцент, кандидат культурологии Мнир Сулейманов отмечает:

«В Саратовской области в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» успешно реализуется её региональная составляющая. Так, в селе Большой Мелик Балашовского района на днях прошло торжественное открытие Дома культуры. На обновление здания было направлено более 7 млн рублей. Рабочие благоустроили фасад и внутренние помещения, а также полностью заменили инженерные коммуникации. Жители села отметили, что после ремонта Дом культуры предоставил современное пространство для встреч, творческой деятельности и общения. Центр культурной жизни села сохранил свое назначение, но приобрел новое содержание и современный внешний вид. В обновленных и комфортных помещениях продолжат работать кружки и любительские объединения, проходить концерты и тематические вечера, а творческие коллективы смогут использовать помещения для репетиций.

«Обновленный Дом культуры станет центром притяжения для жителей Большого Мелика и будет способствовать сохранению и развитию местных творческих традиций», ‒ говорили на церемонии открытия жители села.

Включению жителей в отбор проектов по улучшению социальной сферы чиновники Саратовской области уделяют большое внимание. Так, по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в нескольких селах Энгельсского района по инициативе самих жителей обновляют общественные пространства.

К примеру, обустроили парк в селе Безымянное: здесь установили новую уличную сцену, ограждение, лавочки, скамейки и урны, рядом установили детскую площадку. Администрация, в свою очередь, выделила средства на покупку уличных тренажеров. А еще провели асфальтирование прилегающей площадки, затратив на это более 1,5 млн рублей. В результате комплексного подхода в селе обустроена комфортная зона для отдыха и поддержания здорового образа жизни.

Современное комфортное место для жителей обустроено и в селе Красноармейское: старый парк соединили с «Садом Памяти», получилось единое уютное пространство в самом центре села, и площадь обновленной зоны отдыха в селе составляет теперь почти гектар. Здесь теперь есть современное ограждение, новая освещенная пешеходная зона, отдельная площадка для мини-футбола, детские качели, воркаут-зона, сформирован полноценный детский городок. Установлены удобные скамейки и урны, вокруг которых жители сами высадили в клумбах цветы.

Местные жители называют сельский парк настоящим зеленым центром. Сюда приходят мамы с малышами, подросткам есть где погонять мяч, пенсионеры гуляют по аллеям. С появлением такого общественного пространства село ожило.

Кстати, состоянию автотрасс и межквартального асфальтового покрытия в Саратовской области также уделяют неослабное внимание. В рамках региональной программы по ремонту дорог в сельских населенных пунктах, которую постоянно курирует губернатор Роман Бусаргин, планы на 2026 год были скорректированы и возросло число участков дорог обновления до 950 с общей протяженностью в 250 км.

Еще одна примета повышения уровня культуры – доступность и устойчивость современных средств коммуникаций, когда вышки сотовой связи появляются в населенных пунктах численностью от 100 до 1000 человек, где ранее подобных услуг не было. Базовые станции мобильной связи с широкополосным интернетом появились недавно в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина в населенных пунктах Абодим, Ионычевка и Комсомольский.

Таким образом, реализация государственных программ на селе становится важным шагом в повышении качества жизни сельских жителей и развития общественной инфраструктуры. Это, несомненно, является новым ярким показателем повышения социального обустройства и российской культуры».