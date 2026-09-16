Новым министром безопасности Саратовской области стал спасатель Юрий Юрин

Юрий Юрин возглавил комитет региональной безопасности региона.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал указ о новом кадровом назначении в правительстве региона. С 17 сентября должность министра области — председателя комитета региональной безопасности займет Юрий Юрин. Документ подписан главой области 16 сентября.

Юрий Юрин родился 20 декабря 1977 года в Саратове. Более 10 лет руководит Саратовским областным отделением Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности», пять лет работал начальником Службы спасения Саратовской области. С ноября 2020 года занимал пост начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона.

Удостоен медали «За отличие в ликвидации последствий ЧС», медали МЧС России «За отвагу на пожаре» и нагрудного знака МЧС России «За заслуги». В мае 2021 года получил звание Заслуженного спасателя России.

Ольга Сергеева