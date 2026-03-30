Эксперт ПИУ РАНХиГС о развитии транспортной отрасли в России

Транспортная отрасль России интенсивно развивается — дороги ремонтируются, инфраструктура обновляется, а передвижение по стране становится быстрее и комфортнее. В 2025 году построено, реконструировано и отремонтировано более 28 тыс. км дорог, что на 15% больше, чем в 2024 году.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доцент кафедры менеджмента организации Ольга Герасимович отмечает:

«Министр транспорта Андрей Никитин заявил о намерении утвердить обновленную транспортную стратегию, которая рассчитана до 2050 года. По словам министра, ранее принятая стратегия в 2021 году показала свою эффективность, но в связи с постоянно изменяющимися условиями за этот период возникли новые логистические цепочки, партнеры и технологии. Также Россия активно наращивает технологический и транспортный суверенитет, и в новом документе заложены принципы клиентоцентричности, мультимодальности, цифровизации, которыми руководствуется Минтранс в работе, но существует необходимость закрепить их в законодательстве.

Андрей Никитин также сообщил, что Минтранс планирует подготовить новый план развития регионального авиасообщения благодаря сертификации отечественного самолета Ил-114, который находится в высокой степени готовности. Самолет уже выполнил 190 полетов из необходимых 270, данная модель станет заменой самолетов Ан, и сертификация Ил-114 планируется в ближайшее время.

В Минтрансе РФ сообщили, что к концу 2028 года по дорогам РФ будет курсировать почти 1000 беспилотных грузовиков, и к 2030 году их количество превысит 4000. Беспилотный грузовик будет проходить 300000 км в год, что вдвое превышает показатели обычного грузовика с водителем. Необходимо отметить, что прокладка сети не потребует дополнительной модернизации дорожной инфраструктуры, для передвижения машин будет использоваться мобильная сеть 4G, в будущем — низкоорбитальные спутниковые группы. Реализация проекта происходит на трассах М-11, Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) и М-4. Рост эффективности магистральных перевозок является главным результатом внедрения беспилотных грузовиков, так как они позволяют сокращать время доставки на длинных маршрутах за счет их скорости, а также снижать расходы на топливо и комплектующие.

Министерство транспорта России намерено в 2026 году существенно увеличить субсидии регионам на пассажирские речные перевозки в рамках проекта «Речные магистрали», который стартовал на Волге в 2023 году и доказал востребованность у пассажиров. В 2025 году осуществлялось субсидирование речных перевозок, и средства направлялись на компенсацию затрат перевозчиков, осуществляющих рейсы на скоростных судах по межрегиональным маршрутам. Для расширения сети маршрутов и организации более доступных поездок планируется увеличение объема господдержки.

Если говорить про региональный аспект, то можно отметить, что в сезон навигации 2026 появится новый вид транспорта – речное такси, которое свяжет набережную Саратова с селом Сабуровка, рядом с которым расположен аэропорт «Гагарин». Протяженность маршрута составит порядка 28 км. В 2025 году было перевезено около 28 000 пассажиров по маршруту Саратов – Маркс – Воскресенское – Вольск – Балаково судами на подводных крыльях, которые входят в речной флот региона. В 2026 году планируется пополнение еще двумя судами «Валдай» и одним скоростным метеором.

Таким образом, транспортная отрасль России активно развивается, ставя во главу угла удобство пассажиров. К 2050 году планируется обновление транспортной стратегии с акцентом на клиентоцентричность, мультимодальность и цифровизацию. Особое внимание уделяется развитию региональной авиации (сертификация Ил-114), внедрению беспилотных грузовиков (до 4000 к 2030 году) для повышения эффективности перевозок, а также увеличению субсидий на речные пассажирские перевозки и запуску новых направлений, включая речное такси, для улучшения транспортной доступности регионов».

