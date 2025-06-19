Эксперт ПИУ РАНХиГС о создании условий для экологического благополучия в России





Забота об окружающей среде, бережное использование природных богатств и укрепление экологической безопасности страны — главные задачи государства, от которых напрямую зависит здоровье будущих поколений.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент Анна Алихаджиева отмечает: «Экологическая безопасность является приоритетом государственной политики Российской Федерации. Важнейшей в 2020 году стала корректировка статьи 114 Российской Конституции, которая приобрела экологическое содержание. Проблемы экологии, по глубине негативного воздействия и катастрофическим для всего живого последствиям, несравнимы ни с какими другими проблемами. Недооценка их важности и необходимости приоритетного решения обернётся серьёзными последствиями и в экономике, и в демографии. Экологическое благополучие характеризуется как состояние здоровья, природной среды, условий жизнедеятельности, при котором развитие будущих поколений, населения, общества и государства экологически безопасно.



Экологическое благополучие – одна из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Новый этап экологической стабилизации и гармонизации экономико-экологических отношений сохранил ключевые направления работы: чистый воздух и вода, ликвидация опасных объектов, развитие экономики замкнутого цикла, снижение вредных выбросов в атмосферу, сохранение лесов и развитие заповедных территорий, экологический туризм. Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» предусмотрел следующие задачи в сфере экологического благополучия: к 2030 году обеспечить сортировку 100% объёма твёрдых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья; к 2036 году поэтапно снизить в два раза выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. До конца 2030 года ликвидировать не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, а к 2036 году утилизировать и обезвреживать не менее 50% отходов I и II классов опасности.



Контролировать будут абсолютно все регионы, и с внесением поправок в базовый природоохранный источник – Федеральный закон «Об охране окружающей среды» – стало очевидно, насколько конкретизировались полномочия федерального центра, регионов и муниципалитетов в части порядка и процедуры оценки и методик исследования объектов накопленного вреда, обеспечения благоустройства, развития территорий, экологического туризма и многое другое.



Старт национального проекта «Экологическое благополучие» – преемника завершившегося ранее нацпроекта «Экология» – начался с работы по всем жизненно важным направлениям в сфере устойчивого развития. До 2030 года главой государства обозначена национальная цель – оздоровить и защитить, благоустроить и восстановить природные комплексы, некогда пострадавшие в результате производственной и в целом антропогенной деятельности человека. «Россия создает условия для экологического благополучия» – лозунг, который прозвучал на пленарном заседании XVI Международного Форума «Экология» 5 июня текущего года, удачно совпавший со Всемирным днем охраны окружающей среды.



Экологическое благополучие в нашей стране предполагает решение проблем внедрения новых технологий, производства машин и оборудования экологически безопасных, экологически чистых ресурсосберегающих технологий, широкое внедрение малоотходных и безотходных производств как в промышленности, так и в сельскохозяйственном производстве, на транспорте и в строительстве. Сегодня важно комплексно подойти к решению задач нацпроекта. Без экологической пропаганды и просвещения в школах и вузах обеспечить идеальное экологическое будущее государства невозможно».