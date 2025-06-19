Саратовским аграриям возместят ущерб от массовой миграции сайгаков

Саратовским аграриям, чьи поля пострадали от массовой миграции сайгаков, будет оказана финансовая поддержка.

По поручению Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в каждом районе созданы специальные оценочные комиссии.

Производителям компенсируют затраты на семена и топливо по поврежденным участкам.

Фермерам необходимо до 1 августа 2025 года подать в районное управление сельского хозяйства сведения о повреждениях, нанесенных сельскохозяйственным угодьям дикими животными.

Телефоны для справок:

Александрово-Гайский район: 8(84578)2-23-59; Дергачевский район: 8(84563)2-91-50, 2-91-53, 2-91-51;Новоузенский район: 8(84562)2-12-43;Озинский район: 8(84576)4-12-44;Питерский район: 8(84561)2-15-95.