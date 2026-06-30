Эксперт ПИУ РАНХиГС о технологическом обеспечении сектора АПК в Саратовской области

Агропромышленный комплекс (АПК) России является одной из ключевых отраслей экономики, обеспечивающей продовольственную безопасность и устойчивое развитие.

Уровень технологического обеспечения российского АПК растет. Производство сельскохозяйственной продукции в России стабильно показывает позитивную динамику. Такой результат достигается благодаря использованию современных методик, цифровых технологий и автоматизированных систем, с фокусом на сохранении плодородия посевных площадей и решении кадровых вопросов. В 2025 году уровень технологической независимости России в сфере продовольственной безопасности достиг 55,8%. К 2030 году он должен вырасти до 66,7%.

О технологическом обеспечении сектора АПК в Саратовской области рассказал эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доцент кафедры корпоративной экономики Андрей Андреев:

«Одним из важных направлений технологического обеспечения сектора АПК является применение беспилотных авиационных систем (БАС).

В России площадь сельхозугодий, которые будут обработаны с помощью БАС в 2026 году, превысит 1 млн. га. Беспилотные системы применяются для обработки посевов сельскохозяйственных культур, паров и залежей, а также для борьбы с очагами растений-вредителей. На региональном уровне – Саратовская область с 2024 года принимает активное участие в нацпроекте «Беспилотные авиационные системы», инициированном президентом РФ Владимиром Путиным. Ежедневно агродроны обрабатывают около 3 тыс. га сельхозугодий в 9 районах области – вносят удобрения, осуществляют аэросев и проводят мониторинг земель сельскохозяйственного назначения.

Пополнение арсенала хозяйств Саратовской области агродронами с каждым годом все больше возрастает. На сегодняшний день парк сельхозтехники региона насчитывает 30 единиц БПЛА. За последние три года площадь земель, где сезонные полевые работы ведутся с использованием агродронов, увеличилась до 160 тыс. га. В этой связи в Саратовской области активируется подготовка кадров для работы по внедрению БАС и развитию цифровых технологий в сельском хозяйстве. На базе центра беспилотной авиации, созданного в Балашове и Вавиловском университете, прошли обучение более 20 групп операторов дронов, включая специалистов из Казахстана.

Еще одним важным направлением технологического обеспечения является повышение производительности труда в АПК Саратовской области. В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» ряд предприятий увеличили выработку продукции на 50-100%. Благодаря поддержке федерального и регионального центров компетенций время протекания операционного процесса на предприятиях, где были внедрены технологии бережливого производства, снизилось на 38%, незавершенное производство сократилось на 35%. В целом к введению бережливых технологий подключилось 27 предприятий регионального агропрома. Наиболее высокие показатели достигнуты у мясокомбината «Дубки» и Симоновской птицефабрики, производителя мясной продукции «Микпром» и производителя подсолнечного масла «Товарное хозяйство».

Наконец, Саратовская область активно внедряет современные технологии для поддержания и повышения плодородия почв.

Саратовский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба» ежегодно проводит комплексные обследования земель сельскохозяйственного назначения, в том числе в рамках государственных программ. Проводится периодическая оценка состояния плодородия земель и усиливается контроль за его воспроизводством со стороны правообладателей. Министерство сельского хозяйства Саратовской области предоставляет субсидии сельхозпроизводителям на проведение агротехнологических работ по повышению уровня экологической безопасности и плодородия почв. Наработан опыт по химической мелиорации земель (в том числе гипсования), применяемый для борьбы с повышенной солонцеватостью земель с помощью фосфогипса.

Таким образом, активное участие Саратовской области в национальных проектах, инициированных на федеральном уровне, позволит укрепить технологический суверенитет страны».