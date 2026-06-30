Семь домов перешли на прямые расчёты с «Т Плюс»

С июля этого года семь многоквартирных домов Саратова перешли на прямые расчёты с «Т Плюс».

Такое решение собственники приняли самостоятельно на общих собраниях. Теперь квитанции за горячую воду и отопление жильцы домов по адресам: ул. Слонова, 78; ул. Большая Садовая, 166; ул. Московская, 185 и 187; ул. Безымянная, 4; ул. Геофизическая, 50/54 и ул. Навашина, 7 — будут получать напрямую от «ЭнергосбыТ Плюс».

Клиентам доступны удобные дистанционные сервисы компании: личный кабинет на сайте (https://lkm.esplus.ru) и мобильное приложение «ЭнергосбыТ+», которое можно скачать в RuStore, Google Play и App Store. Для входа потребуется номер нового лицевого счёта — он указан в квитанции, которую жители получат уже в августе.

На сегодняшний день напрямую «Т Плюс» оплачивают услуги отопления и горячего водоснабжения жители 3712 многоквартирных домов Саратова и Балакова. Большинство из них активно используют дистанционные сервисы.