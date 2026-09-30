Эксперт ПИУ РАНХиГС о технологиях и экспортной стратегии ТЭК России 

Российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) активно наращивает экспортные мощности в Азиатско-Тихоокеанский регион, увеличивая поставки нефти, сжиженного и трубопроводного природного газа, а также угля.

Важнейшим инфраструктурным достижением стало возобновление поставок по трубопроводу «Сила Сибири». По итогам 2025 года «Газпром» стал крупнейшим экспортером газа в Китай, поставив 38,8 млрд куб. м топлива — на 800 млн куб. м выше первоначальных контрактных обязательств.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС , доцент кафедры экономики и таможенного дела Татьяна Иванова отмечает:

«Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) традиционно обеспечивает почти четверть ВВП страны, около трети инвестиций, более половины экспорта и порядка 40% доходной части федерального бюджета. В текущих условиях ТЭК выполняет стабилизирующую функцию, обеспечивая устойчивость экономики к внешним шокам. Соответственно, любые изменения в технологической или экспортной стратегии отрасли напрямую влияют на макроэкономическую стабильность России.

Тема экспортной стратегии ТЭК особенно актуальна в свете фактической переориентации поставок. В экспорте нефти и газа ожидается существенно более высокая доля АТР. В Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2025 года № 908-р) подчеркивается важность развития рынка сбыта энергоносителей в страны АТР. В связи с этим, освоение новых энергетических рынков, прежде всего в АТР, и укрепление позиций на высоко конкурентных мировых рынках СПГ представляют для России значительный интерес.

В этом контексте ТЭК России активно развивает следующие направления своей деятельности:

газовый экспорт после подписания договоренностей об увеличении поставок по «Силе Сибири» до 44 млрд куб. м в год, а также меморандумов о строительстве «Силы Сибири – 2» и газопровода «Союз Восток» через Монголию. В 2025 году «Газпром» стал крупнейшим экспортером газа в Китай. Поставки по газопроводу «Сила Сибири» составили 38,8 млрд куб. м газа — на 800 млн куб. м выше первоначальных контрактных обязательств;

сотрудничество с Индией: разработано российско-индийское межправительственное соглашение о расширении сотрудничества в поставках нефти и нефтепродуктов морским транспортом, об увеличении экспорта угля до 40 млн т к 2035 году;

СПГ и новые рынки: предложения по поставкам СПГ в Индию, перспективы сотрудничества с Вьетнамом по СПГ и атомной энергетике.

Необходимость технологического развития ТЭК России на современном этапе обусловлена санкционным давлением и ограниченностью доступа к технологиям и оборудованию. Это уже не теоретическая, а практическая проблема. Решение данной проблемы направлено на разработку новых территорий, смещение добычи в Арктику и Восточную Сибирь, где доля трудноизвлекаемых запасов достигает 60%. Специалисты отмечают следующие приоритеты технологического развития ТЭК:

непрерывность производственных цепочек: создан отраслевой технологический резерв рабочей конструкторской документации, запасных частей и комплектующих (92 000 из 200 000 позиций), обеспечен сервис и ремонт иностранного оборудования (более 40 проектов, 2 центра);

импортозамещение: из 220 критических позиций оборудования 75% уже локализованы, часть запущена в серию. Национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии» предусматривает разработку более 300 единиц оборудования с бюджетным финансированием порядка 140 млрд рублей до 2030 года.

Оценка перспектив развития технологического и экспортного потенциалов ТЭК Саратовской области требует понимания ключевого сдвига в Энергетической стратегии России на период до 2050 года: переход от преимущественно сырьевого экспорта к экспорту технологий и оборудования, а также переориентация поставки энергоресурсов на Восток и Юг. Саратовская область, не являясь крупным добывающим регионом, обладает значительным, но специфическим потенциалом в этих новых приоритетах.

Саратовская область, в первую очередь, позиционируется как энергоизбыточный регион с развитой электроэнергетикой (Балаковская АЭС, Саратовская ГЭС) и исторически сильным нефтегазовым машиностроением. Поэтому ее вклад в экспортную стратегию России лежит не в плоскости наращивания добычи углеводородов (ресурсная база старых месторождений истощена), а в двух других измерениях: экспорт технологий и оборудования; обеспечение экспортных проектов ТЭК России. Подтверждением данной оценки является деятельность ведущих предприятий машиностроительного комплекса региона.

Так, заводы «Аврора-Нефть» и Саратовский завод резервуарных металлоконструкций (СЗРМ) поставляют продукцию в Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, страны Ближнего Востока и Африки. СЗРМ после банкротства в 2020 году восстановил производство и в 2024 году изготовил 3 300 тонн резервуаров (против 280 тонн в 2023 году). Саратовский завод «Газаппарат» планирует поставки регулирующей арматуры и автоматизированных станций газораспределения для экспортного газопровода «Сила Сибири-2» в Китай. Продукция уже поставляется в КНР и страны ближнего зарубежья. Объединение «Нефтемаш-САПКОН» экспортирует центробежные и дозировочные насосы для нефтегазодобычи и энергетики в Ирак, Алжир, Ливию, Сирию, Кувейт и другие. Роль Саратовской области в ТЭК России на современном этапе можно охарактеризовать как локально значимую с экспортной специализацией в нефтегазовом машиностроении. Регион не является крупным добывающим или перерабатывающим центром, но развивает нишу поставщика оборудования и технологий для отраслей ТЭК, ориентируясь на импортозамещение и экспорт в дружественные страны. Формируемый в регионе кластер нефтегазового оборудования и потенциал химического кластера могут усилить эти позиции в среднесрочной перспективе».