Эксперт ПИУ РАНХиГС о важности технологического суверенитета на региональном уровне на примере Саратовской области

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Россия системно укрепляет свой технологический суверенитет, в том числе в газовой сфере. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Форума стран — экспортеров газа.

О важности технологического суверенитета на региональном уровне на примере Саратовской области рассказала доцент кафедры экономики и таможенного дела Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук Светлана Заигралова.

«В современных условиях технологический суверенитет становится одним из ключевых факторов устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации. Под технологическим суверенитетом понимается способность государства самостоятельно разрабатывать, производить и внедрять критически важные технологии, обеспечивая независимость стратегических отраслей экономики от зарубежных поставщиков. При этом особое значение приобретает достижение технологической самостоятельности не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Саратовская область обладает значительным промышленным, научным и образовательным потенциалом, который позволяет ей вносить существенный вклад в укрепление технологического суверенитета страны. Экономика региона характеризуется развитым машиностроением, химической промышленностью, энергетикой, приборостроением и агропромышленным комплексом. Именно эти отрасли формируют основу для развития отечественных технологий и реализации политики импортозамещения.

Одним из важнейших направлений укрепления технологического суверенитета Саратовской области является развитие высокотехнологичных промышленных предприятий. Предприятия региона, работающие в сфере электроники, приборостроения и машиностроения, способны участвовать в создании отечественного оборудования и снижении зависимости от иностранных комплектующих. Поддержка подобных производств способствует сохранению рабочих мест, привлечению инвестиций и повышению конкурентоспособности региональной экономики.

Не менее важную роль играет научно-образовательный комплекс области. Саратовские вузы осуществляют подготовку специалистов и проводят исследования, которые могут быть востребованы промышленностью. Взаимодействие университетов с предприятиями позволяет ускорять внедрение научных разработок в производство, формировать квалифицированные инженерные кадры и создавать условия для появления новых технологических решений.

Особое значение технологическая независимость имеет и для агропромышленного комплекса Саратовской области. Внедрение отечественной сельскохозяйственной техники, цифровых систем управления производством, современных технологий переработки и хранения продукции способствует повышению эффективности сельского хозяйства и укреплению продовольственной безопасности.

Вместе с тем достижение технологического суверенитета сопровождается рядом трудностей, среди которых недостаток инвестиций, дефицит высококвалифицированных специалистов и необходимость модернизации производственной инфраструктуры. Для решения этих проблем требуется комплексная поддержка предприятий, развитие научно-производственной кооперации, стимулирование инновационной деятельности и создание благоприятных условий для технологического предпринимательства.

Таким образом, технологический суверенитет Саратовской области является важнейшим условием её устойчивого экономического развития и укрепления технологической независимости России в целом. Развитие собственного промышленного и научного потенциала, поддержка отечественных разработок и подготовка квалифицированных кадров позволят региону не только адаптироваться к современным экономическим вызовам, но и стать одним из значимых центров технологического развития страны», – считает эксперт ПИУ РАНХиГС.

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