Эксперт ПИУ РАНХиГС о векторах культурной политики

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Культурная политика в России опирается на масштабную модернизацию профильной инфраструктуры и расширение географии культурных событий. Параллельно с этим усиливается событийная повестка: регулярная организация фестивалей как регионального, так и международного уровней позволяет обеспечивать равный доступ к искусству.

О современных векторах культурной политики рассказывает эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат философских наук, доцент Елена Морохова: «В наше время значение культурного просвещения молодежи значительно возрастает. Для того чтобы претендовать на достойное место в этом мире, молодежи необходимо иметь свое лицо, определяемое национальной культурой. Исходя из огромного воздействия электронных средств массовой информации на современную молодежь, был целесообразен пересмотр государственной политики по вопросам культурного развития представителей молодого поколения. 30 августа 2021 в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина состоялась презентация программы «Пушкинская карта». Задача проекта — приобщить молодежь к культуре и искусству.

24 августа 2026 года открылась Московская международная неделя кино, — Кинопарк и кинозавод «Москино», кинотеатры одноименной сети, «Художественный» и другие стали ее площадками. Деловая программа включала более 40 сессий. Событие продлилось до 30 августа и состоялось уже в третий раз. В рамках мероприятия прошли экспертные дискуссии с участием профессионалов из России, Индии, Таиланда, Турции и других стран. Деловая часть была запланирована на 27 и 28 августа на кинозаводе «Москино». Участники обсудили ключевые аспекты производства и продвижения фильмов, использование искусственного интеллекта, изменение зрительских предпочтений, роль онлайн-платформ и другие темы. Также в рамках недели кино 29 августа состоялась акция «Ночь кино», она объединила городские парки, музеи, библиотеки и культурные центры. Посетители увидели не только самые популярные фильмы последних лет, но и новинки короткометражного, документального кино, проекты с национальным колоритом из разных стран, работы молодых режиссеров и другие проекты.

Культурная политика также активно развивается на международной арене, укрепляя связи с зарубежными партнерами. С 28 по 30 августа 2026 года в Пекине (КНР) прошли показы шести фильмов — лауреатов первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Эта международная программа была организована Российским фондом культуры при поддержке Минкультуры РФ. Показы открылись российским фильмом Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки». Исполнители главных ролей Светлана Крючкова и Александр Адабашьян были удостоены премий за лучшую женскую и мужскую роли соответственно. Также зрителям представили сербскую картину «Лесной царь» Горана Радовановича, получившего награду за лучшую режиссуру, российско-белорусский мистический детектив «Черный замок» Кирилла Кузина, композитор которого Юрий Потеенко стал лауреатом премии, южноафриканский фильм «Старый праведный блюз» Муниры Саллис, венесуэльскую ленту «Али Примэра» Даниэля Егреса Ричарда и китайский фильм «Против течения» Сюй Чжэна. Открытая Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» является ключевым мероприятием Евразийской академии киноискусств.

Значительные успехи демонстрирует также музейная отрасль, где успешно реализуются крупные просветительские и архитектурные проекты.

18 августа 2025 года в Калининграде состоялось торжественное открытие нового корпуса Музея Мирового океана — экспозиционно-образовательного центра «Планета Океан». За первый год его посетили более 230 тысяч человек, а ежедневный поток вырос с пятисот до полутора тысяч гостей, сообщил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

21 августа 2026 года состоялось Торжественное закрытие V Международного детского культурного форума в Москве. Победителей конкурсов и викторин наградили на сцене Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. В форуме принимали участие юные представители творческих профессий в возрасте от 12 до 17 лет из российских регионов и 17 зарубежных стран. Тема юбилейного форума была посвящена Году единства народов России, в рамках которой участники знакомились с культурой, традициями и многообразием народов страны. Одним из ключевых мероприятий стал конкурс детских инициатив в сфере развития культуры и искусства. Авторы лучших проектов смогут реализовать свои идеи при поддержке Министерства культуры России.

Также в церкви Спаса Преображения на Нередице, одном из самых знаковых средневековых памятников России, начал работу мультимедийный проект «Нередица. Возвращение света», реализованный Новгородским музеем-заповедником совместно со Сбером. Теперь, благодаря новым технологиям, посетители смогут больше узнать об истории храма, возведенного в 1198 году, и познакомиться с утраченными в годы Великой Отечественной войны фресками XII столетия с помощью проекций.

На современном этапе вопрос повышения социальной значимости культурной политики приобрел особую актуальность. Существующая в стране инфраструктура сферы культуры (сеть учреждений, система организаций, форматы мероприятий) совершенствуется и обновляется. В системе управления этой сферой используется целостный подход на всех уровнях управления. Реализуется согласованная политика развития социальной и культурной сферы. Однако вместе с этим существует необходимость в корректировке и актуализации подходов к развитию этой сферы.

Таким образом, реализация российской культурной политики, в ее национальном, региональном и местном измерениях, предполагает кооперацию федеральных и региональных институтов, а также общественных организаций, деятельность которых направлена на решение вопросов финансирования этой сферы и развития ее различных составляющих (театра, кино, литературы, музейного, архивного, библиотечного дела, цирка, памятников национального достояния, русского языка, и пр.), доступа к ним граждан и привлечения их к культурной деятельности, а также формирования и укрепления национальной целостности российского государства».

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