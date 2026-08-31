 Эксперт ПИУ РАНХиГС о дорогах как основе экономики

Качество дорог — это основа для роста экономики, развития регионов и комфорта жизни миллионов людей. Поэтому дорожные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Правительство ведет системно. Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС кандидат экономических наук, доцент Елена Мазилкина отмечает: «Дорожная инфраструктура является критическим фактором национальной безопасности и фундаментом экономического роста России. В 2026 году реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» отражает прямую связь качества опорной сети дорог со снижением логистических издержек, ростом инвестиционной привлекательности регионов и мобильностью трудовых ресурсов. Однако, сохраняется дисбаланс между темпами строительства федеральных трасс и состоянием региональных дорог, что сдерживает развитие внутреннего рынка.

Согласно отчетам Федерального дорожного агентства (Росавтодор), продолжается работа по приведению в нормативное состояние не менее 60% региональных дорог. Основной объем инвестиций направлен на поддержание и модернизацию опорной сети. Внедряются единые информационные системы весогабаритного контроля для защиты дорожного полотна от преждевременного износа под воздействием тяжеловесных транспортных средств. ГИБДД МВД ведет системную работу по цифровизации контроля за безопасностью дорожного движения, что напрямую влияет на сохранность грузов и бесперебойность поставок.

Развитие транспортной системы оказывает положительный эффект на экономику страны. Например:

логистика и ритейл — сокращение расстояний и времени в пути, что позволило снизить себестоимость продукции до 7-15% и уменьшить потери скоропортящейся продукции;

агропромышленный комплекс — подвоз сельхозпродукции к местам их переработки и расширение географии сбыта фермерской продукции;

туризм — расширение доступа к рекреационным зонам и развитие внутреннего туризма на 12-18%.

Несмотря на позитивную динамику, более глубокий анализ ситуации позволяет выделить следующие проблемы:

инфраструктурный разрыв — сохраняется существенная разница в качестве покрытия между федеральными и региональными дорогами. В ряде субъектов РФ есть районы, остающиеся недоступными в период межсезонья; климатические риски — увеличение частоты экстремальных погодных явлений; цифровой контроль – недобросовестные перевозчики, продолжают наносить ущерб инфраструктуре, обходя пункты автоматического весогабаритного контроля, что снижает срок службы дорог федерального значения.



В Саратовской области реализуется комплексная программа по улучшению качества дорожной сети, охватывающая федеральные трассы, региональные магистрали и сельские дороги. Основные усилия сосредоточены на реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ведется строительство масштабного Южного обхода Саратова с новым мостовым переходом через Волгу, а также работы по реконструкции дорог в Балаковском, Духовницком, Новобурасском, Питерском, Советском, Федоровском, Хвалынском районах. Программа ремонта сельских дорог реализуется пятый год под контролем губернатора Романа Бусаргина. Важным элементом является участие граждан, когда жители региона путем голосования определяют приоритетные объекты для ремонта, что позволяет учитывать реальные потребности населения. За несколько последних лет было передано 2300 км дорог на федеральный баланс. Это позволило высвободить областные средства для приведения в порядок муниципальных и региональных магистралей.

Инвестиции в дорожную сеть остаются наиболее эффективным инструментом пространственного развития экономики России. Дороги перестают быть просто статьей капитальных расходов бюджета и трансформируются в долгосрочный финансовый актив снижающий вероятность ДТП и делающий возможным завоз товаров в труднодоступные регионы. Без опережающего развития дорожной инфраструктуры достижение целевых показателей технологического суверенитета и продовольственной безопасности невозможно».