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Идет создание единой экосистемы для самореализации молодого поколения по всей стране. В числе задач — строительство современных кампусов, развитие молодежных научных лабораторий, проведение образовательных и просветительских проектов.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доцент кафедры социальных коммуникаций Ольга Мизинова отмечает:

«Главным итогом в российской молодежной политике сегодня стал переход от точечных форумов к единой цифровой и образовательной экосистеме. Важная роль в этом принадлежит национальному проекту «Молодежь и дети», который сейчас является самым масштабным по охвату в стране. По итогам первого года реализации (2025 года) проект объединил более 52 миллионов человек. На финансирование мероприятий нацпроекта в 2026 году было направлено порядка 547 миллиардов рублей.

В Саратовской области также выстроена эффективная экосистема для самореализации молодежи, основу для которой составляет сильная университетская база, грантовая поддержка и запросы реального сектора экономики. Главной задачей региона на сегодняшний день является не просто обеспечение качественного образования, но и создание условий, при которых молодые специалисты захотят строить карьеру и реализовывать проекты дома.

Здесь можно выделить следующие ключевые направления:

 Проектная деятельность и грантовый капитал. Саратовская молодежь показывает высокую социальную активность и умение преобразовывать идеи в реальные проекты. Подтверждением этому являются итоги второго сезона конкурса «Росмолодёжь.Гранты» 2026 года. Саратовская область вошла в пятерку регионов-лидеров страны по числу победителей, получив поддержку для 22 социально значимых инициатив;

 Социальные лифты со школьной скамьи. Региональное отделение «Движения Первых» объединяет около 300 тысяч человек. Здесь молодые люди получают важный опыт командной работы, медиапроизводства и самоуправления на крупных площадках, среди которых фестиваль «Гагарин», «Российская школьная весна», проект «МедиаПритяжение». Для тех, кто нацелен на госуправление и менеджмент, действует «Школа молодых управленцев Саратовской области»;

 Развитие культуры добровольчества. На базе центра «Молодёжь Плюс» и платформы ДОБРО.РФ выстроена система подготовки волонтеров. Добровольчество превращается из разовых акций в осознанную компетенцию, востребованную при трудоустройстве и поступлении в вузы.

Таким образом, эффективное сочетание федеральных инструментов нацпроекта «Молодежь и дети» с локальными мерами поддержки позволяет молодым людям успешно реализовать себя, пройдя путь от грантополучателя до востребованного специалиста».



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