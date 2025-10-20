Эксперт ПИУ РАНХиГС о выстраивании нового технологического облика ОПК

Опережающее внедрение современных технологий и практическая реализация станут ключевыми элементами новой государственной программы вооружений на 2027-2036 годы. Минобороны РФ и Генштабом РФ сформулированы задания по перспективным образцам и видам вооружений для всех родов войск.

Госпрограмма развития оборонно-промышленного комплекса учитывает стратегическую задачу постоянного улучшения тактико-технических характеристик существующих и перспективных образцов. В том числе за счет внедрения в вооружения, военную и специальную технику элементов искусственного интеллекта, решений в области обработки больших данных и систем технического зрения.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат военных наук, доцент кафедры корпоративной экономики Игорь Копьев отмечает: «В концепции технологического развития на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2023 г. № 1315-р, указаны основные пути технологического развития страны.

Технологическое развитие Российской Федерации в среднесрочной перспективе будет находиться под воздействием с одной стороны ряда внешних и внутренних угроз технологического отставания и деградации российской экономики, с другой – открывающихся новых возможностей ускорения ее инновационно ориентированного роста.

Реализация целей технологического развития потребует большого количества высококвалифицированных специалистов. У ведущих ученых специалистов расширятся возможности самореализации, а также возможности роста благосостояния.

Новыми субъектами технологического развития должны стать:

— Объединения (технологические холдинги и другие), включающие образовательную, исследовательскую, конструкторскую и производственную базу, опытные производства. Такие объединения могут формироваться вокруг как технических образовательных организаций высшего образования, так и технологических компаний и будут объединять стартапы с исследовательской, инфраструктурной производственной базой в целях создания высокотехнологичной продукции на основе комплексного подхода;

— Малые технологические компании, ориентированные как на встраивание в производственно-технологические цепочки крупного бизнеса, так и на самостоятельное развертывание серийного производства;

— Ключевым ответом на происходящие системные изменения является применение новых, прежде всего сквозных, технологий, в том числе искусственного интеллекта. Применение сквозных технологий позволяет существенно увеличить скорость адаптации отечественных компаний и корпораций и российской экономики в целом к глобальным трендам, повысить энергетическую эффективность, справиться с возникающим дефицитом ресурсов, что в свою очередь создает возможность развивать сквозные технологии, производить инновационную продукцию на их основе.

В Российской Федерации также развернуты работы по развитию сквозных технологий, в том числе с использованием принципов государственно-частного партнерства. Вместе с тем Российская Федерация в целом отстает от наиболее развитых стран в развитии и внедрении сквозных технологий.

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и военно-техническое сотрудничество (ВТС) нуждаются в дополнительном комплексе мер поддержки со стороны государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Реализация масштабных задач, стоящих перед оборонно-промышленным комплексом (ОПК), требует не просто модернизации, а коренного изменения технологической базы. Речь идет о формировании принципиально нового облика, способного обеспечить технологическое лидерство и конкурентоспособность российской продукции на мировом рынке.

В новой государственной программе вооружений на 2027-2036 годы показаны возможности развития и цифровизации производственной и сервисной инфраструктуры, включая обновление полигонной базы. Это планы развития экономики в эпоху войн будущего.

«И, конечно, формировать заделы в части инновационных стратегических материалов. Совокупно это является основой построения нового технологического облика оборонно-промышленного комплекса. По всем обозначенным и многим другим направлениям работа уже ведется», – отметил Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров.

Новый подход, указанный в государственной программе, основан на разработке и применении технологий (новых знаний) модели перехода от заимствования технологий и методов инновационной деятельности к импортозамещению, достижению технологического суверенитета. Эволюцию как в сторону совместных технологических инноваций, так и улучшения качества жизни населения устанавливает модель достижения технологического суверенитета, быстрая практическая реализация самых передовых технологий, которые определят облик поля боя завтрашнего дня. При этом задан вектор опережающего развития, перспективы создания перспективных образцов вооружений для всех без исключения родов войск. Это означает переход от догоняющего развития к роли создателя глобальных военно-технических трендов.

Это потребует изменения предприятий ОПК в сторону приобретения новых компетенций в области цифровизации, анализа данных и внедрения интеллектуальных систем управления производством.

Производительность труда в российском ОПК за три года совершила мощный рывок, увеличившись на 40%. Этот рост стал катализатором для всей отечественной промышленности: оборонка обеспечила беспрецедентный спрос на российские станки и оборудование. Следующая цель — полная технологическая автономия, основанная на отечественном ПО, искусственном интеллекте и роботизированных производствах.

«Уверен, что у нас есть значительный потенциал роста по всем направлениям ВТС. <…> Останавливаться на достигнутом, конечно же, нельзя, и потому нужен дополнительный комплекс мер государственной поддержки, который позволит и дальше развивать этот потенциал», – сказал В.В. Путин.

Глава государства поручил правительству проработать такие меры, принимая в расчет процесс модернизации ОПК. Путин также подчеркнул, что необходимо четко спланировать работу ОПК на долгий срок. Это нужно, чтобы обеспечить равномерное выполнение гособоронзаказа и контрактов в рамках ВТС, а также эффективно загрузить оборонные предприятия и их «смежников».

Импортозамещение с использованием высокотехнологичной базы предприятий ОПК обусловливает рост созданных и используемых производственных технологий. Передовые производственные технологии (ППТ) Российской Федерации отражают положительный тренд роста разработанных и используемых ППТ

В создании передовых производственных технологий Российской Федерации лидирует производство, обработка, транспортировка и сборка, например, гибкие производственные системы; лазеры для обработки материалов; роботы, выполняющие производственные операции.

Дальнейшее развитие технологических инноваций связано с платформами цифровой эксплуатации, встраиванием в глобальное научное пространство и глобальные производственно-технологические цепочки в условиях мобилизационного режима, который характеризует долгосрочный характер политических, экономических и технологических санкций.

Выстраивание нового технологического облика ОПК — это современная и долговременная тенденция развития экономики Российской Федерации».