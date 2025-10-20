Саратовские пловцы завоевали 37 медалей на всероссийских соревнованиях

Воспитанники саратовской спортивной школы «РиФ» показали выдающиеся результаты на всероссийских соревнованиях по плаванию в Башкортостане. В турнире участвовали 160 спортсменов из 15 регионов страны.

Команда Саратовской области добилась впечатляющего успеха, завоевав в сумме 37 наград: 14 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых медалей. Среди отличившихся спортсменов — Полина Шершова, выигравшая три золотые медали, и Индира Пастахаева, также занявшая первые места на трех дистанциях.

Всего в копилке саратовских пловцов оказалось 14 высших наград, что свидетельствует о высоком уровне подготовки спортсменов и тренерского состава школы «РиФ».

Алена Орешкина