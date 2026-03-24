Эксперт ПИУ РАНХиГС об усилении государством социальных гарантий для ветеранов СВО

В стране выстраивается всесторонняя система помощи ветеранам специальной военной операции, которая призвана способствовать их плавной адаптации и успешному возвращению к гражданской жизни.

Государство делает акцент не только на предоставлении материальной и социальной поддержки, но и на создании возможностей для профессионального развития и построения устойчивой карьеры после службы.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, преподаватель СПО высшей квалификационной категории кафедры служебного и трудового права Ирина Садовничая отмечает:

«Всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их близких в настоящее время служит основным показателем социальной ориентированности государства и расставляет приоритеты в реализации направлений российской социальной политики. Несмотря на то, что эффективность исполнения задач в данной сфере и уже действующих мер государственной поддержки зависит не только от органов власти, государство продолжает со своей стороны вести работу, направленную на актуализацию и расширение перечня мер, способствующего созданию оптимальных условий для данной категории. Поскольку это процесс, требующий взаимодействия государства, бизнес-структур и “третьего сектора” — волонтёрских и добровольческих объединений, некоммерческих организаций, то актуальным остается и вопрос реализации расширяющихся гарантий.

Так, с начала этого года на территории Саратовской области был запущен проект “Правовая помощь участникам специальной военной операции и членам их семей в негосударственной системе бесплатной юридической помощи”. Авторами данного проекта стали региональный общественный фонд “Общество и право” и Областная универсальная научная библиотека, кроме того, проект получил поддержку Фонда Президентских грантов. Основной целью его реализации является оказание бесплатной юридической помощи участникам СВО и членам их семей на всей территории Саратовской области.

Особого внимания заслуживает форма проведения таких консультаций для участников специальной военной операции — в удалённом режиме. Благодаря выбранному подходу целевые группы проекта обеспечиваются доступной бесплатной юридической помощью в полном объёме. Эта деятельность проходит при поддержке муниципальных библиотек Саратовской области: юристы СРОФ ПГИ “Общество и право” ведут приём на базе центров правовой информации шести муниципальных библиотек Саратовской области (г. Балашов, г. Энгельс, г. Пугачёв, г. Балаково, г. Красноармейск и г. Саратов). Жители всех районов Саратовской области могут получить консультации юристов посредством телекоммуникационной связи.

Согласно информации, размещенной Саратовской Областной универсальной научной библиотекой, 19 марта текущего года состоялось онлайн-совещание с сотрудниками муниципальных библиотек Саратовской области. Руководитель проекта Е.Г. Царенкова совместно с юристом и заведующей отделом электронных ресурсов обсудили с кураторами вопросы, касающиеся целевых групп проекта, взаимодействия юристов и кураторов на местах, распространение информации как можно более широкому кругу жителей малых городов и сельской местности, выход на связь с районами по специальному графику, график выездов в муниципальные районы представителей Фонда “Защитники Отечества” совместно с юристами, встречи с кураторами местных библиотек, график дежурств юристов в библиотеках, механизм предварительного сбора вопросов от населения для юристов и многое другое. По размещенным данным, в мероприятии участвовали 179 человек из 23 районов области.»