Под конец марта саратовцы стали немного реже заражаться ОРВИ

В Саратовской области зафиксировано снижение простудными заболеваниями.

За прошедшую неделю, с 16 по 22 марта, в Саратовской области отмечена положительная динамика в эпидемиологической обстановке. По данным регионального управления Роспотребнадзора, количество зарегистрированных случаев острых респираторных вирусных инфекций составило 14 114. Это на 205 эпизодов меньше, чем за предыдущий семидневный период, когда было зафиксировано 14 319 заболевших.

Анализ статистики показывает, что уменьшение числа обращений за медицинской помощью наблюдается во всех возрастных категориях. Исключение составила группа взрослого населения, где специалисты зарегистрировали незначительный рост показателей — на уровне 2,3%.

В областном центре эпидемиологическая ситуация также демонстрирует устойчивую тенденцию к улучшению. В Саратове выявлено 5 706 случаев заболевания, что составляет чуть более 40% от общего количества по региону. Уровень заболеваемости в городе снизился на 5%. При этом он остается ниже установленного эпидемического порога на 26,6%. Данный показатель распространяется и на детские организованные коллективы. Что касается взрослых жителей города, то здесь темпы прироста заболеваемости замедлились на 2%.

Ольга Сергеева