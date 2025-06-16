Эксперт ПИУ РАНХиГС рассказала о трудоустройстве участников СВО в Саратовской области

Правительство по поручению Президента утвердило план мероприятий по повышению уровня трудоустройства участников СВО. В государственных и муниципальных учреждениях, а также на предприятиях и в организациях будет сформирован резерв рабочих мест для участников специальной военной операции и создана система мониторинга трудоустройства таких граждан.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, и.о. декана факультета государственного и муниципального управления, доктор социологических наук Ирина Суркова отмечает: «По поручению Президента Российской Федерации во всех регионах нашей страны, включая Саратовскую область, активно реализуется всесторонняя помощь участникам СВО при трудоустройстве. Перед социальными службами стоит непростая задача по оказанию юридической, социально-психологической помощи, обучении, переподготовке и повышении квалификации. Катализатором данных направлений социальной поддержки стал новый национальный проект «Кадры». Достаточно часто демобилизованные военнослужащие обращаются в наши кадровые центры, так за последнее время было трудоустроено 17 человек на должности старшего мастера участка, газоэлектросварщика, монтажника, старшего инженера, водителя и т.д.

На государственной и муниципальной службе, на предприятиях, в организациях будет уделяться повышенное внимание участником СВО, формироваться резерв рабочих мест, осуществляться наставничество, реализовываться мониторинг трудоустройства. В Саратовской области создана межведомственная комиссия по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, за время работы которой было налажено взаимодействие с правительством области, фондом «Защитники Отечества», образовательными организациями, работодателями по вопросам трудоустройства, реабилитации, оказания помощи в социальном и юридическом сопровождении, занятии адаптивным спортом и т.д. Так, за два года в филиал фонда «Защитники Отечества» обратились более 10 тысяч человек, а социальные координаторы взяли в работу более 14,5 тысячи обращений. В основном они касались оформления удостоверения ветерана боевых действий, получения мер социальной поддержки, выплат, связанных с участием в специальной военной операции, медицинской, психологической и юридической помощи.

В феврале 2025 года был открыт набор на программу «Наши герои» – аналог российской программы «Время героев», благодаря которой ветераны СВО смогут пройти переподготовку в области государственного и муниципального управления, получить возможность трудоустройства в данной сфере или попасть в кадровый резерв. На участие в программе подали заявку около 700 человек, которые в настоящий момент проходят серьезный отбор, после окончания которого 50 ветеранов боевых действий буду зачислены на курс. Обучение победителей этапов отбора программы «Наши герои» и стажировка в исполнительных органах области, органах местного самоуправления области, подведомственных им организациях, иных организациях позволит ветеранам получить необходимый набор компетенций для работы в данной сфере на благо региона, в частности, и нашей страны, в целом. Все участники получат персональных наставников со старта обучения и будут проходить стажировку по направлению, выбранном при регистрации. По окончании программы планируется трудоустроить не менее 20% участников к 1 декабря 2025 года и не менее 80% к 1 октября 2026 года. Во всех муниципальных районах и районах г. Саратова введены должности заместителей по патриотической работе. На настоящий момент времени 7 участников СВО уже замещают эти должности в Балаковском, Калининском, Пугачевском районах и в 4 районах г. Саратова.

Также в Саратовской области планируется работа по сопровождению ветеранов СВО при заключении ими социального контракта на открытие своего дела в первые два года становления бизнеса. Кадровый потенциал военнослужащих – участников СВО будет реализован в полной мере».