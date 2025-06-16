Максим Леонов: Получаю много жалоб от жителей на брошенные машины во дворах

На встречах и в социальных сетях получаю много жалоб от жителей на брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства во дворах, на парковках, тротуарах и обочинах автомобильных дорог.

Как правило, такие автомобили вызывают обоснованное беспокойство у граждан. Часть из них превращается в мусорки, часть используется для несанкционированной торговли.

Для решения вопроса продолжаем совершенствовать муниципальную правовую базу. Накануне подписал постановление о выявлении, перемещении, временном хранении, возврате и утилизации автотранспортных средств. Этот документ даст сотрудникам администрации правовые основания эвакуировать бесхозные транспортные средства. Ранее в муниципалитете не было такой практики.