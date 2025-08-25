Эксперты рассказали о расходах на ЖКУ в Саратовской области

Эксперты информационного агентства «РИА-Новости» поделились информацией о расходах на ЖКУ жителей России в разных регионах.

Саратовская область выбыла из списка десяти регионов с самыми низкими расходами на коммунальные услуги. По данным исследования, занять другую позицию получилось благодаря росту доходов и населения. Поэтому, даже несмотря на увеличение тарифного плана, затраты среднестатистической семьи колеблются от 4,6% до 13,6%.

Разница объясняется величиной тарифов на ЖКУ, уровнем потребительских расходов семей, степенью газификации, общим объемом потребления и климатическими условиями.

Фото: соцсети