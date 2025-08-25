Саратовцев шокировала свалка у нового сквера

Саратовцы удивились свалке на улице Кленова, рядом с которой ожидается возведение нового сквера.

Информацией о месте, где в будущем предстоит гулять и отдыхать жителям близлежащих домов, поделился мужчина. В социальной сети «Вконтакте» он опубликовал ролик с обзором территории вокруг планируемого парка. По его словам, в паре метров от рабочих машин заросли деревьев скрывают кучи мусора. Потайной угол не просто не соответствует санитарным нормам, но и представляет опасность для детей.

Мужчина надеется, что благодаря огласке в социальных сетях администрация района обратит внимание на проблему.

