Энергетики приняли участие в заседании Общественной палаты Саратовской области

Энергетики Саратовских филиалов «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в работе региональной Общественной палаты.

Вместе с сотрудниками Правительства Саратовской области, областной Думы, городских администраций, государственной жилищной инспекции и других органов энергетики подвели итоги отопсезона, а также поделились опытом коммуникации с жителями и ключевыми планами подготовки станций и трубопроводов Саратова и Балакова к новому осенне-зимнему периоду.

Начисления за тепло Саратовской филиал «ЭнергосбыТ Плюс» выполнил в соответствии с законодательством: по установленным государством тарифам и по показаниям приборов учёта жителей. При отсутствии приборов — по нормативам или по «среднему».

Увеличение сумм в январских и февральских квитанциях вызвано совокупностью трёх объективных факторов: новыми тарифами на теплоэнергию, ростом НДС и увеличением потребления отопления в сильные морозы. За часы ограничений теплоснабжения или снижения качества отопления жителям сделаны перерасчёты.

Для того, чтобы новый отопсезон начался вовремя и прошёл максимально надёжно, Саратовский филиал «Т Плюс» уже приступил к реализации масштабной ремонтной программы на объектах генерации и теплотранспортной инфраструктуры.

На тепловых станциях в этом году компания выполнит капитальные ремонты четырёх котлов, двух турбин, генератора и трансформатора, а также отремонтирует ещё 49 единиц оборудования, станционные коммуникации, здания и сооружения. На Балаковской ТЭЦ-4 капремонты уже ведутся.

На тепловых сетях Саратова и Балакова компания модернизирует более 15 км трубопроводов, заменит свыше 30 км тепловой изоляции, отремонтирует сети по итогам гидравлических испытаний. Самые масштабные работы энергетики проведут на улицах Степана Разина и Чернышевского в Саратове, на улице Вокзальной и в микрорайоне 4Б в Балакове.

Обо всех работах, которые связаны с ограничением горячего водоснабжения, «Т Плюс» заблаговременно информирует жителей в СМИ, размещает сведения в Тепловой справочной службе https://tss.tplusgroup.ru/, передаёт их в УК и ТСЖ для информирования в домовых чатах или на досках объявлений в подъездах.