В Саратовской области вдвое сократилась выдача ипотеки

Выдача льготных кредитов в Саратовской области рухнула на 64%

С 1 февраля 2026 года в России вступили в силу новые правила семейной ипотеки: льготный кредит под 6% теперь доступен только один раз на семью, а супруги обязаны быть созаёмщиками. Об этом сообщает МК-Саратов.

Как следует из данных Объединённого кредитного бюро (ОКБ), в феврале жители региона оформили всего 208 льготных жилищных займов — это на 64% меньше январского показателя. Средний размер одного кредита составил 5,05 млн рублей. Доля льготной ипотеки в общем портфеле региона — лишь 23%.

Просрочка растёт, выдача падает

Аналитики «Циан» фиксируют тревожную тенденцию: объём просроченной задолженности по ипотеке в области за год вырос на 136% и достиг 2 млрд рублей (1% от общего долгового портфеля). При этом общая выдача ипотечных кредитов в регионе сократилась на 34% — до 10,6 тысячи за прошлый год.

Мнение эксперта

Руководитель агентства недвижимости «Цитадель-А» Александр Панин отмечает, что сейчас большинство покупок жилья в Саратове проходит без кредитов, тогда как 5–7 лет назад ипотечные сделки составляли 80%.

«Рыночная ипотека малодоступна из-за высокой ключевой ставки (14,5%). Комфортным уровнем было бы 10% и ниже, — поясняет эксперт. — Кроме того, банки ужесточили требования к заёмщикам. В январе 2026 года в стране отклонено 82,7% всех заявок на кредиты. В Саратовской области ситуация такая же — получить заём смогли лишь 17,3% жителей», цитирует эксперта издание «МК — Саратов».

Ольга Сергеева