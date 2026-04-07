Энергетики присоединились к городским мероприятиям по благоустройству

Специалисты Саратовского филиала «Т Плюс» приняли участие в городских экологических акциях.

Сегодня они навели порядок в Парке Победы: убрали прошлогоднюю листву, ветки, бытовой мусор, подмели пешеходные дорожки, подготовили почву для высадки цветов.

Кроме того, в Саратове и в Балакове энергетики с приходом весны регулярно проводят уборки и около своих энергообъектов. Они собирают старую траву, листья и мусор возле центральных тепловых пунктов и котельных, белят деревья и красят бордюры около зданий и сооружений, приводят в порядок территории вдоль надземных теплотрасс.

«Комфортная городская среда создаётся трудом каждого жителя. Мы регулярно принимаем участие в таких акциях, вносим свой посильный вклад в благоустройство нашей малой родины. Делаем наши города чище, красивее и уютнее», – отметили энергетики.

Также в апреле начнётся активная фаза благоустройства участков после зимних ремонтов тепловых сетей. Списки адресов, где необходимо восстановить асфальт, уже переданы специализированным дорожным организациям. Подрядчики приступят к работе, как только в регионе установится стабильная сухая и тёплая погода.