В Саратове и Энгельсе продолжается текущий ремонт дорог

В течение недели в Саратове работы проводились по улицам Пушкина (от ул. Горького до ул. Вольской), Советской (от ул. Провиантской до ул. Вольской), Усть-Курдюмской, в районе Музейной площади и по другим адресам.

В Энгельсе в поселке Анисовский по поручению главы района Максима Леонова дорожники приступили к ремонту дороги на улице Хомяковой.

Напомним, что с просьбой отремонтировать эту улицу обратились жители поселка.

Участок планируют отремонтировать в течение трех недель. В работах задействованы четыре единицы специализированной техники. В настоящее время проводится подготовка основания для щебня. Также, учитывая пожелания жителей, проводится грейдирование начала улицы.

Об этом сообщили администрации Саратова и Энгельсского района.