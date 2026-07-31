Энергетики приступают к реконструкции тепломагистрали на улице Горького в Саратове

С 1 августа Саратовский филиал «Т Плюс» начинает реконструкцию тепломагистрали № 1 от Саратовской ГРЭС.

Работы пройдут на участке по улице Горького – от Московской до Челюскинцев.

Эта теплотрасса выбрана неслучайно: коммуникации находятся в изношенном состоянии, при этом проходят под одной из ключевых транспортных артерий города. Замена трубопровода позволит исключить риски отключений отопления в зимний период и обеспечить безопасность автомобилистов.

В рамках реконструкции специалисты заменят 240 метров трубопровода диаметром 325 мм. Вместо старых сетей будут уложены трубы в современной пенополиуретановой изоляции с системой оперативного диспетчерского контроля. Также предусмотрено строительство новых железобетонных каналов и тепловых камер, монтаж современного оборудования. Завершить работы планируется до 20 сентября.

Важно: на время реконструкции отключения горячего водоснабжения для жителей не будет.

В связи с проведением работ движение транспорта по улице Горького на участке от Московской до Челюскинцев будет закрыто. Объезд организован по улицам Московской, Радищева и Кутякова. На время строительства на участке улицы Горького от Челюскинцев до Кутякова будет введено двустороннее движение. Для удобства водителей и жителей установят временные дорожные знаки.

Все мероприятия направлены на повышение надёжности теплоснабжения центральной части Саратова.