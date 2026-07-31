Эксперт ПИУ РАНХиГС о тренде на благоустройство городов

Создание современных общественных пространств и доступной социальной инфраструктуры обеспечивает комфорт, безопасность и привлекательность городской среды, положительно влияет на развитие туризма и демографический рост.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доцент кафедры социальных коммуникаций Ольга Мизинова отмечает:

«Сегодня качественное благоустройство городских пространств стало стратегическим национальным трендом и основным требованием урбанистики. Переход России к новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» определил процесс формирования комфортной среды как важного фактора создания удобной жизни людей в городской среде. Современный город конкурирует за то, чтобы люди оставались в нем, поэтому развитые общественные зоны становятся существенным фактором, способствующим удержанию молодежи и специалистов в регионах.

На примере Саратовской области можно отчетливо проследить важные ключевые тренды, формирующие облик современных российских городов: