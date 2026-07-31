Саратовские школьницы отправятся в научную экспедицию на Байкал

Саратовские школьницы примут участие в научной экспедиции на Байкал.

Инициатива реализуется при поддержке Правительства Саратовской области и при участии министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Поездка организована для победительниц всероссийских экологических конкурсов. В программе экспедиции запланированы тематические дни: гидроэкология, антропогенное воздействие, биоразнообразие. Участницы познакомятся с методами научно-исследовательской работы и современными способами мониторинга состояния водных объектов.

Поездка стала возможна по инициативе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, который неоднократно подчёркивал важность экологического просвещения молодёжи. Работа по формированию экологической культуры подрастающего поколения ведётся в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Ольга Андреева