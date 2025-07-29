Энергетики «Т Плюс» проверили роботом 1,7 км трубопроводов в Саратове, Балакове и Энгельсе 

Саратовский филиал «Т Плюс» обследовал роботом-дефектоскопом 1,7 км труб.



✓ В Саратове — на улицах Томской, Брянской, Лебедева-Кумача, Горького.

✓ В Энгельсе — на проспекте Строителей.

✓ В Балакове — на улице Титова и бульваре Роз.



С помощью высокоточных датчиков и камер робот провёл мониторинг внутренней поверхности труб, оценилсостояние сварных соединений, степень коррозии, толщину металла. Также в ходе проверки робот помог энергетикамвыявить потенциальные дефекты, которые скрыты от внешнего наблюдения.



Теперь специалисты «Т Плюс» проанализируют данные и примут решение о сроках замены коммуникаций.



Робот дополняет традиционные методы проверки тепловых сетей. Высокотехнологичное оборудование ускоряет работы, позволяет избежать вскрытия дорожного полотна для оценки подземных труб и не ограничивает автомобильное движение.



В этом году в планах энергетиков — проверить роботом ещё несколько километров теплосетей. Такая диагностика пройдёт на улицах Чернышевского, Соборной, Зарубина, Белоглинской в Саратове, на улице Вокзальной в Балакове и по другим адресам.