В Саратове реализуют четырехэтапную программу расселения аварийного жилья

Администрация Саратова представила детали новой программы по переселению жителей из ветхих и аварийных домов.

Муниципальная программа рассчитана на 2025-2026 годы и затронет многоквартирные дома, признанные аварийными в период с 2017 по 2022 год.

Реализация программы разделена на четыре этапа. В настоящее время уже ведутся работы по первым двум этапам. Третий и четвертый этапы начнутся после одобрения заявки регионального Минстроя и выделения необходимого финансирования из ППК «Фонд развития территорий».

Власти подчеркивают, что программа направлена на переселение граждан из домов с высоким уровнем износа, подлежащих сносу или капитальной реконструкции.