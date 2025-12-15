Вячеслав Калинин выступил с инициативой о списании кредитов для участников СВО

Депутат Саратовской областной думы от фракции «Справедливая Россия», ветеран боевых действий Вячеслав Калинин выступил с призывом полностью списать кредитные обязательства для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Это заявление прозвучало на фоне инициативы лидера партии СР Сергея Миронова, который ранее указал на необходимость принятия федерального закона об однократном списании всех кредитов этой категории граждан после уже действующих кредитных каникул.

Калинин напомнил, что фракция «Справедливая Россия» еще в 2022 году внесла в Госдуму соответствующий законопроект. Он предусматривает полное однократное списание основных долгов, а также всех процентов, пени и штрафов по кредитам участников СВО.

Поддерживая позицию лидера партии, Вячеслав Калинин подчеркнул, что защитники Родины, рискующие своей жизнью и здоровьем, не должны быть обременены мыслями о финансовых долгах. Он выразил уверенность в том, что инициатива будет поддержана всеми фракциями федерального парламента для освобождения участников СВО от кредитного бремени.