«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает: автоматические регуляторы горячего водоснабжения – обязательное требование безопасности

Обеспечение надлежащего состояния внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения – обязанность управляющей компании.

В частности, речь идёт об автоматических регуляторах ГВС, которые поддерживают стабильную температуру горячей воды в соответствии с нормативными значениями. Без них система работает бесконтрольно: температура воды отклоняется от нормы, что может привести к серьёзным последствиям для здоровья и безопасности жителей.

Печальная практика — по информации, опубликованной на сайте Следственного комитета РФ по Чувашской Республике (https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/2137490/), главный инженер одной из эксплуатирующих организаций был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Причиной трагического инцидента, повлекшего смерть человека, стала подача горячей воды с превышением допустимой нормы. Это произошло из-за отсутствия автоматических регуляторов и мониторинга параметров теплоносителя. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы, а также обязал выплатить значительные суммы материального и морального вреда.

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание управляющих компаний на необходимость своевременной установки или восстановления автоматических регуляторов ГВС. Наличие, исправность и надлежащая эксплуатация этих приборов – не рекомендация, а строгое требование по безопасному содержанию жилого фонда. За их нарушение предусмотрены все виды ответственности, вплоть до уголовной.