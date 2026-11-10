Панков: В Госдуме обсудят реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Депутат Госдумы Николай Панков принял участие в расширенном совместном заседании комитетов Государственной Думы в рамках подготовки к проведению «правительственного часа».

Об этом он рассказал в своём канале в мессенджере «Макс».

«Вместе с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным, министром экономического развития Максимом Решетниковым и министром транспорта Дмитрием Ядровым детально обсудили подготовку к «правительственному часу».

Главная тема — реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Нам предстоит поднять острые для муниципалитетов вопросы: строительство и ремонт дорог, и, конечно, сфера ЖКХ. Отдельное внимание уделим эффективности концессий. Чтобы концессионеры вкладывали в модернизацию инфраструктуры собственные средства. А не просто осваивали государственные деньги, перекладывая расходы на плечи граждан.

Всё это будем обсуждать на «правительственном часе». Он запланирован на 25 ноября», — отметил Николай Панков.