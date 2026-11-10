Студент Вавиловского университета — лауреат юбилейной X Национальной премии имени А.А. Ежевского

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На конкурс был представлен проект «Разработка адаптера для уборки подсолнечника, снижающего повреждаемость маслосемян» в номинации «Конструирование сельскохозяйственных машин и оборудования».

Дмитрий Курдюков, студент 4 курса института инженерии и робототехники Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова стал лауреатом юбилейного X конкурса на соискание Национальной премии имени А.А. Ежевского.

Его проект «Разработка адаптера для уборки подсолнечника, снижающего повреждаемость маслосемян» (научный руководитель — д.т.н., профессор кафедры «Техническое обеспечение АПК» Александр Сергеевич Старцев) по решению конкурсного жюри принёс победу в номинации «Конструирование сельскохозяйственных машин и оборудования».

Национальная премия имени А.А. Ежевского присуждается за достижение высоких результатов в области исследований, связанных с разработкой и конструированием современных сельскохозяйственных машин, оборудования, узлов и агрегатов. Учредитель премии — Ассоциация «Росспецмаш». Конкурс проходит при поддержке Минпромторга России и Союза машиностроителей России, в партнёрстве с АСКОН, Агентством развития профессионального мастерства и студией промышленного дизайна 2050.Лаб. Стратегическим партнёром Премии в 2026 году выступила компания «Ростсельмаш» — крупнейший российский производитель сельхозтехники.

Проекты соискателей оценивали члены конкурсной комиссии, в которую вошли руководители ведущих российских заводов по производству сельскохозяйственной и специализированной техники, руководство Ассоциации «Росспецмаш», Управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России, ФГУП «НАМИ», ассоциации испытателей сельхозтехники, Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) и студий дизайна.

В 2026 году лауреатами Премии в номинации «Конструирование сельскохозяйственных машин и оборудования» стали 10 студентов, лауреатами в номинации «Промышленный дизайн в специализированном машиностроении» — 2 студента, представляющие вузы из разных регионов России. Несмотря на высокий уровень конкуренции, студенту удалось в своей работе доказать актуальность и востребованность разработки.



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