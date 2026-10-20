Ветеранам боевых действий помогут подготовиться к встречам с молодежью  

Сегодня, 20 октября, состоялось рабочее совещание комитета Саратовской областной Думы по делам ветеранов.

Участники рассмотрели проект единых рекомендаций по привлечению ветеранов боевых действий к мероприятиям патриотической направленности. Над документом, призванным помочь бойцам и организаторам событий в подготовке к встречам с молодежью, работают специалисты профильных министерств и ведомств, СОИРО и члены парламентского комитета.

Председатель комитета Дмитрий Лыгин (фракция «Единая Россия») напомнил, что по итогам прошлого совещания рекомендации решили распространить не только на образовательные, но и на общественные организации, а также на органы государственной власти и местного самоуправления. Он подчеркнул, что важно не только то, о чем рассказывают ветераны, но и то, как они это делают. «Свои истории у ребят прекрасные: есть и веселые, и грустные. Но важно, как они их преподнесут и донесут до наших детей, чтобы те правильно их восприняли», – отметил он.



Ключевым итогом обсуждения стала договоренность о том, что ветераны перед проведением лекций будут проходить обучение. Ректор СОИРО Лариса Живцова рассказала, что планируется сформировать лекторскую группу, а по итогам обучения выдавать сертификат, подтверждающий наличие базовых навыков работы с детьми и молодежью. Эту идею поддержала Юлия Литневская (фракция «Единая Россия»). По ее словам, опытные педагоги СОИРО помогут ветеранам чувствовать себя увереннее перед аудиторией.



«Наша задача – чтобы участники специальной военной операции, которые находят время для встреч с детьми, стали для них героями. Чтобы и дети, и сами ветераны ждали этих встреч, а связь поколений приводила к консолидации общества», – подчеркнула депутат.



Участники совещания отметили, что приглашать ветеранов удобнее через ветеранские общественные организации, которые возьмут на себя сопровождение и помощь в организации мероприятия.

Замминистра образования Михаил Попов поблагодарил участников совещания за предложения, которые найдут отражение в рекомендациях.



«Привлечение ветеранов боевых действий к просветительской деятельности и работе с молодежью имеет двойное действие: это и воспитание молодежи, и социализация защитника», – резюмировал Дмитрий Лыгин. По его словам, единые рекомендации помогут выстроить эту работу системно. Аппарат комитета обобщит поступившие предложения для доработки документа.