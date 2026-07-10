«ЭнергосбыТ Плюс»: УК нужно тщательно проводить подготовку домов к зиме

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» держит на контроле подготовку всего жилого фонда к предстоящей зиме.

Вместе с энергетиками к отопительному сезону активно готовятся и управляющие организации. Их главная летняя задача — привести внутридомовые системы в полный порядок, чтобы зимой в квартирах саратовцев и балаковцев было тепло и уютно.

Комплекс необходимых мероприятий проведён в 25% домов Саратова и 33% домов Балакова. Работы предстоит ещё много.

К основным видам работ относятся:

✓ Промывка и опрессовка внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения. Эти работы позволяют удалить ржавчину и отложения из труб, выявить слабые места и проверить герметичность системы.

✓ Наладка гидравлического режима системы отопления.

✓ Проверка и ремонт инженерных систем, включая замену запорной арматуры, стояков, задвижек и кранов.

✓ Утепление и герметизация чердаков, подвалов, подъездов, входных групп, тепловых вводов для предотвращения теплопотерь и попадания воды в подвалы.

✓ Проверка и ремонт общедомовых приборов учёта.



Управляющие организации, игнорирующие эти работы, могут лишиться лицензии, так как не смогут получить паспорт готовности многоквартирного дома к отопительному сезону. А с 1 сентября 2026 года его наличие становится обязательным лицензионным требованием.



Жители тоже могут влиять на ситуацию. Собственники вправе запрашивать у руководства УК отчёты о ходе и качестве подготовки своих домов.



Ознакомиться с графиком проверки готовности жилого фонда и объектов социальной сферы, а также актуальным статусом подготовки можно на сайте «Т Плюс»: https://www.tplusgroup.ru/org/saratov/clients/podgotovka-k-ozp/.