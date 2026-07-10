Саратовцам пообещали дождь, град и сильный ветер на выходных

Выходные в Саратовской области пройдут с дождями.

По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие выходные, 11–12 июля, в Саратовской области ожидаются осадки. В субботу осадки прогнозируются в большинстве районов, в воскресенье и понедельник — в меньшей части. Днём не исключён град.

Температура в субботу ночью и утром — +16…+21, днём до +33°. В воскресенье немного прохладнее: ночью +14…+19, днём +23…+28°. К понедельнику столбики термометров опустятся до +12…+17 ночью, а днём прогреются до +33°.

Ветер в субботу — 5–10 м/с, в воскресенье и понедельник возможны порывы до 15 м/с. Жителям рекомендуют быть внимательными на дорогах и следить за прогнозом.

Ольга Сергеева