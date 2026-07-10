СФР назначил семейную выплату 13,5 тысячам саратовцам в июле

Свыше 13,5 тысяч саратовских родителей получили новую семейную выплату от Соцфонда».

Отделение Социального фонда по Саратовской области перечислило новую семейную выплату 13,5 тысячам работающих родителей. Средний размер пособия составил 25,4 тысячи рублей.

Выплата предназначена семьям с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). Оба родителя должны иметь официальный доход за 2025 год, быть гражданами России и постоянно проживать в стране. Также важны условия: отсутствие задолженности по алиментам и доход на человека не более 22 344 рублей в месяц. Действуют и имущественные ограничения — аналогичные единому пособию.

Подать заявление можно до 1 октября через «Госуслуги», клиентскую службу СФР или МФЦ. Выплату могут оформить оба работающих родителя.

Ольга Сергеева