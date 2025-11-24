«ЭнергосбыТ Плюс» заключил с клиентами 108 соглашений о рассрочке платежей

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвёл итоги осенней акции «Плати — не ПЕНЯй».

Она проводилась для жителей региона, чтобы помочь им избавиться от долгов за тепло и горячую воду и войти в новый отопительный сезон без лишней финансовой нагрузки.

Предложением воспользовалось более 150 клиентов, которые заключили с компанией 108 соглашений на рассрочку платежей за энергоресурсы на общую сумму почти 5,5 млн рублей.

После того, как участники акции выполнят соглашения и погасят долги до 24 декабря, энергетики спишут им пени, за исключением тех, которые начислены по уже вынесенным судебным решениям и по делам, находящимся на рассмотрении в суде.

«Пени, которые в соответствии с законом начисляются за несоблюдение сроков оплаты квитанций, могут достигать весомой доли в общем уровне задолженности за тепло и горячую воду. Мы всегда идём навстречу клиентам и ежегодно проводим акции, благодаря которым от этих санкций можно полностью избавиться при выполнении самых несложных действий», — подчеркнул директор Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Игорь Лодянов.

Напомним, что другие условия акции «Плати — не ПЕНЯй» призваны упростить и сделать более удобным взаимодействие клиентов с энергокомпанией. Это подключение и активное использование Личного кабинета, доставка квитанций по электронной почте, а также передача онлайн показаний квартирных водомеров.

С полным списком этих и других полезных дистанционныхсервисов можно познакомиться на официальном сайте компании https://saratov.esplus.ru/service/. (https://saratov.esplus.ru/service/)

Они доступны всем жителям Саратова, Балакова и Энгельса, которые оплачивают отопление и горячую воду напрямую «ЭнергосбыТ Плюс».