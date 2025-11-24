Вокзалы ПривЖД готовы к работе в зимний период

Все вокзальные комплексы Приволжской магистрали подготовлены к работе в зимний период.

На центральных вокзалах Астрахани, Саратова и Волгограда, а также на 12 малых вокзалах проведены работы по текущему содержанию систем водоснабжения, вентиляции и прочего инженерного оборудования, а также опрессовка систем теплоснабжения.

Для обработки пассажирских платформ и привокзальных площадей от снега и наледи заготовлено более 120 тонн пескосмеси и других антигололедных реагентов. В период снегопадов очистку пассажирской инфраструктуры будут осуществлять 17 единиц специализированной техники – средств малой механизации и тракторов.

Кроме того, работники компании, которые будут привлекаться к снегоборьбе, полностью обеспечены ручным снегоуборочным инвентарем и спецодеждой. Все они прошли обучение по работе в зимний период.