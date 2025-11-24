Выступления «Артиста» покоя врагам не дают

В преддверии Дня Героев Отечества рассказываем о земляках, совершивших подвиг в ходе проведения специальной военной операции

Андрей Филоненко родился в городе Калининск Саратовской области. Выпустившись из школы, поступил в Саратовский военный институт войск национальной гвардии, который с успехом закончил в 2012 году.

Андрей Михайлович, позывной «Артист», стал участником специальной военной операции с самого её начала — с февраля 2022 года.

5 января 2025 года военнослужащий вместе с товарищем Маратом Тибиловым участвовали в остановке прорыва ВСУ на территорию Курской области. Именно расчёты бойцов Росгвардии сумели вывести из строя первый вражеский танк, что сыграло решающую роль в дальнейшем развитии боя и разгроме противника.

23 февраля 2025 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга и за отражение террористического нападения украинских боевиков на приграничные районы Курской области президент России Владимир Путин вручил майору Филоненко Андрею Михайловичу медаль «Золотая Звезда». Звание Героя РФ он получил вместе с сослуживцем, майором Маратом Тибиловым.

Также майор Филоненко — кавалер двух орденов Мужества и один из пяти лучших специалистов страны по управлению дронами, — сообщает ТГ-канал «Время Саратовское Z».