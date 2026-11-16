Энгельс готовит мусорную инфраструктуру к зиме: площадок стало почти в 4 раза больше

На заседании штаба по благоустройству обсудили текущие работы и подготовку инфраструктуры к вывозу мусора в зимний период. Если за прошлый год было обустроено 35 мест сбора твёрдых коммунальных отходов, то в этом году — более 130. На прошлой неделе работы завершены на проспекте Строителей вблизи дома №17. Сейчас на завершающем этапе — обустройство пяти площадок в частном секторе по улицам Садовая, Саратовская, Свердлова и 2-я Пристанская. Отдельное внимание — площадкам на красных линиях города, центральным улицам с большой проходимостью и въездам в город.

Своевременная расчистка подъездных путей к местам сбора ТКО особенно важна при снегопадах и отрицательных температурах. На это следует обратить особое внимание городскому хозяйству и управляющим компаниям. Также недопустимо размещение транспортных средств вблизи мусороприёмных камер и мест накопления отходов — администрация уже проводит разъяснительную работу с руководителями управляющих организаций.

Из-за переменчивого температурного режима МКУ «Городское хозяйство» ежедневно мониторит улично-дорожную сеть: спецтехника готова к выезду для устранения накатов и гололёда. Пока позволяют погодные условия, продолжаются работы по программе водопонижения: на прошлой неделе обустроен водоприёмный колодец на улице Транспортной и уложены три приподнятых пешеходных перехода на улице Тельмана и проспекте Ф. Энгельса. Сотрудники МКУ «Озеленение» на этой неделе приступят к установке контейнеров для противогололёдных материалов — практика показала свою эффективность для быстрой обработки популярных у жителей участков.