Энгельс на 7 часов полностью останется без воды до пятницы

В Энгельсе Саратовской области в четверг 15 октября с 23:00 до 6:00 пятницы 16 октября будет полностью отключено холодное водоснабжение во всём городе.

Это связано с заменой запорной арматуры на водопроводных очистных сооружениях в рамках подготовки к зиме.

Жителей просят заранее сделать запас питьевой и технической воды.

«Приносим извинения за временные неудобства. Эти работы необходимы для надёжной и стабильной работы системы водоснабжения в зимний период», — отметили в пресс-службе «Энгельс-Водоканала».