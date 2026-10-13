В лесах Саратовской области активизировались гадюки и неряхи

Грибники собирают урожай и встречают змей.
В лесах Саратовской области продолжается активный сбор грибов — в Марксовском, Хвалынском, Лысогорском, Балаковском, Татищевском и Вольском районах. Любители тихой охоты находят белые, подберёзовики, желтожебрики и опята, но одновременно сообщают об активизировавшихся гадюках.
Грибники также жалуются на обилие мусора, оставленного посетителями леса.
«Вспаханные грибницы в клочья. А сколько мусора оставляют после себя — это отдельная история», — написала Мария Струева.
«Машин и грибников было море, но очень расстраивает мусор. Вместо благодарности лесу люди оставляют перчатки, пакеты, бутылки и салфетки. Берегите природу», — призвала Яна Понырко.