Энгельс отменил через месяц режим ЧС после атаки украинских беспилотников

В Энгельсе спустя месяц отменили режим ЧС после атаки БПЛА.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте районной администрации.

Документ подписал и. о. главы района Евгений Шпольский. С 8:00 23 апреля 2026 года режим ЧС отменён для всех органов управления и сил муниципального звена.

Напомним, ЧС ввели 23 марта после атаки дронов на Саратов и Энгельс.

Тем временем в ночь на 24 апреля российские ПВО сбили десять украинских БПЛА. Беспилотники атаковали пять регионов: Крым, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, сообщили в Минобороны.

Ольга Сергеева