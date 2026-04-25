Энгельс отменил через месяц режим ЧС после атаки украинских беспилотников

В Энгельсе спустя месяц отменили режим ЧС после атаки БПЛА.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте районной администрации.
Документ подписал и. о. главы района Евгений Шпольский. С 8:00 23 апреля 2026 года режим ЧС отменён для всех органов управления и сил муниципального звена.
Напомним, ЧС ввели 23 марта после атаки дронов на Саратов и Энгельс.
Тем временем в ночь на 24 апреля российские ПВО сбили десять украинских БПЛА. Беспилотники атаковали пять регионов: Крым, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, сообщили в Минобороны.
