Собиновский музыкальный фестиваль открыл свой официальный сайт

Саратовский театр оперы и балета анонсировал 39-й Собиновский фестиваль.

С 20 мая по 7 июня 2026 года на Новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета пройдёт традиционный фестиваль оперного искусства. Мероприятие посвящено 120-летию композитора Дмитрия Шостаковича.

Фестиваль неоднократно признавался лучшим в России по версии газеты «Музыкальное обозрение», а также лучшим проектом ПФО в сфере развития регионов.

К старту фестиваля запущен официальный сайт, где впервые полно представлена программа — расписание, список участников и постановок. На ресурсе также можно приобрести билеты онлайн.

Организаторы отмечают высокий интерес зрителей: несколько событий уже распроданы. Все мероприятия доступны по «Пушкинской карте».

Ольга Сергеева