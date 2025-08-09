Энгельс получит 6,6 миллиона на ремонт домов после атаки украинских беспилотников

Правительство Саратовской области выделит 6,6 миллиона рублей на восстановление многоквартирных домов в Энгельсе, пострадавших от атак беспилотных летательных аппаратов.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Роман Бусаргин 7 августа.

Финансирование будет направлено из резервного фонда областного правительства на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ. В документе не уточняется перечень конкретных домов, подлежащих ремонту.

Напомним, что в текущем году Саратовская область неоднократно подвергалась атакам с использованием беспилотников. Один из наиболее значительных инцидентов произошел в ночь с 4 на 5 июля, когда в результате ударов по Энгельсу были повреждены жилые здания. Принятое решение направлено на оперативное устранение последствий этих разрушений.